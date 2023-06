Homem detido por abusar de criança com quem vivia em Portimão

A Polícia Judiciária, deteve um homem de 48 anos, pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual contra criança, cometidos desde o final do ano passado, em Portimão.

Os abusos começaram quando a vítima fez 12 anos.

“Os factos ocorreram na habitação do suspeito, num contexto de relação familiar de afinidade e coabitação com a vítima”, explicou a PJ.

A sinalização foi efetuada no início desta semana, e as diligências de investigação permitiram a recolha de provas, que culminaram na detenção do arguido.

O detido, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.