Depois de Paulo Portas, Manuel Monteiro convida Oliveira Martins

Antigo presidente do Tribunal de Contas, ministro da Educação, da Presidência e das Finanças nos Governos de António Guterres e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d’ Oliveira Martins é o próximo orador convidado de Manuel Monteiro nos almoços-conferência do IDL – Instituto Adelino Amaro da Costa.

A relação entre ‘justiça’, ‘liberdade’ e ‘democracia’ e a resposta à pergunta ‘O que é uma sociedade justa?’ é o menu político servido à mesa do IDL.

Guilherme d’ Oliveira Martins é o segundo orador convidado pelo novo presidente do instituto ligado ao CDS-PP, o antigo líder centrista, entretanto refiliado, Manuel Monteiro.

O primeiro foi Paulo Portas, no almoço da semana passada, que marcou o reencontro público entre os dois antigos líderes dos popularesapós quase duas décadas e meia de relações cortadas. As pazes foram feitas há semanas, num almoço privado promovido pelo atual líder do CDS-PP, Nuno Melo, em nome da unidade e da refundação de um partido que luta pela sobrevivência.

O segundo almoço-conferência deste ciclo promovido pelo IDL, e que terá Oliveira Martins como figura de cartaz, está marcado para o dia 27 de julho, na sua sede em Lisboa.