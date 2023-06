Incêndio em prédio de nove andares faz dois feridos em Gaia

Um incêndio deflagrou num prédio de nove andares esta quinta-feira, na Rua Visconde das Devesas, em Gaia, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o fogo, já extinto, começou no sexto andar, não se confirmando as primeiras suspeitas de que existiria uma vítima no interior.

De acordo com fonte dos Sapadores de Gaia, o alerta para o incêndio foi às 15.45 horas, tendo sido considerado extinto pelas 16.30 horas.

Acrescentou ainda que haveria moradores no oitavo andar que não conseguiam sair das habitações por causa do fogo.

Dois residentes foram considerados feridos ligeiros devido à inalação de fumo.

O incêndio deflagrou no quarto do apartamento de uma idosa que vivia sozinha. As chamas provocaram a morte da sua gata.

Segundo Oliveira Santos, dos Sapadores de Gaia, a idosa não poderá regressar a casa.

Não há estragos nos restantes apartamentos.

No local estiveram os Sapadores de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, a Polícia Municipal e a PSP também estão na Rua Visconde das Devesas, em Santa Marinha.