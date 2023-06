Mulher de 50 anos morre em acidente no Barreiro

Uma mulher de 50 anos morreu esta quinta-feira, na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos na Estrada Nacional 10, em Coina, concelho do Barreiro, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o órgão, a vítima era ocupante de um dos veículos envolvidos.

Segundo fonte oficial da GNR, há ainda registo de dois feridos leves, um homem e uma mulher com 38 e 32 anos, respetivamente.

O alerta para o acidente que ocorreu numa reta da Estrada Nacional 10, perto do Retail de Coina foi dado às 13h48.

Ainda não são conhecidas as causas da colisão

No local estiveram os bombeiros do Barreiro, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro. No total de 23 elementos, apoiados por nove viaturas.

O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.

A estrada esteve cortada em ambos os sentidos durante as operações de socorro e de investigação às origens do choque frontal.