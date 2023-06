Concessão de crédito trava em abril

A procura do crédito abrandou em abril, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP). A entidade liderada por Mário Centeno revelou que os montantes de novos créditos pessoais caíram 32,6% em cadeia para 241 milhões de euros, enquanto os dos cartões e descoberto 22,4% para 96 milhões de euros e o automóvel deslizou 19,1% para 214 milhões de euros. A subida de juros estará na base deste travão.

Ainda assim, só no mês de abril foram contraídos 66.764 créditos na categoria cartões e descoberto (descida de 17,7%), 36.309 créditos pessoais (-29,2%) e 14.467 créditos para compra de automóvel (-16,1%).

Mas feitas as contas, os consumidores pediram mais de 2,5 mil milhões de euros nos quatro primeiros meses do ano.

Trata-se do valor mais elevado desde abril. Em termos acumulados, a evolução positiva deveu-se sobretudo ao crédito automóvel e ao crédito concedido através do cartão de crédito e outras facilidades, isto é, segmentos em que as novas operações de financiamento aumentaram 6% e 8% neste período, respetivamente.