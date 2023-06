Portugal registou 27 mortes por afogamento no primeiro trimestre

Foram registadas 27 mortes por afogamento no primeiro trimestre deste ano em Portugal, o número representa uma subida de 12,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores.

Das 27 vítimas mortais, 22 eram homens e quatro eram mulheres, há uma cujo sexo não foi divulgado

A maior parte dos afogamentos ocorreram à tarde e em locais não vigiados, apenas três foram presenciados e tiveram tentativa de salvamento, de acordo com os mesmos dados.

O mês de janeiro foi o mais mortífero, com 10 mortes, seguido de fevereiro, com nove, e março, com oito.

A Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores indica ainda que o distrito de Leiria foi onde se registaram mais óbitos, com cinco, seguido de Faro (quatro), Lisboa e Setúbal (três cada), além do Porto e Santarém (dois cada).