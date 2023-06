Felgueiras. Aluno de 16 anos que agrediu professor com ferro fica em prisão domiciliária

Um professor de uma escola em Felgueiras foi agredido por um aluno, de 16 anos, com uma barra de ferro, há cerca de semana e meia

O docente foi transportado para o hospital com uma "ferida profunda na cabeça" e vários hematomas nos braços e nas pernas.

O aluno agressor ficou em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, estando indiciado por tentativa de homicídio.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto informou que após ter sido ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial, no Juízo de Instrução Criminal de Penafiel, o adolescente ficou proibido de contactar, “por qualquer meio, com o ofendido e testemunhas dos autos”, além de ter sido decretada a “obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica".