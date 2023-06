PSD não avança com inquérito às 'secretas' mas vota a favor das propostas do Chega e da IL

O PSD anunciou, esta quarta-feira, que vai votar a favor das propostas do Chega e da Iniciativa Liberal para que seja criada uma comissão de inquérito sobre a atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba.

No entanto, não vai apresentar qualquer iniciativa em nome do partido nesse sentido

"O PSD não tomará nem tomou a iniciativa de propor uma comissão parlamentar de inquérito, mas o PSD não pode caucionar o comportamento do Governo e não o vai fazer. Por isso, apesar de não ser a nossa opção (...) não nos oporemos e votaremos a favor destas iniciativas", adiantou a deputada do PSD Mónica Quintela, no debate parlamentar.

As propostas do Chega e da IL serão votadas na sexta-feira, tendo o chumbo garantido pelo voto contra da maioria absoluta do PS. Iniciativas também terão o apoio do Bloco de Esquerda e o PAN adiantou que não as vai inviabilizar.

Sublinhe-se que o PSD não tinha descartado, até esta quarta-feira, a hipótese de avançar com um inquérito potestativo, sendo que é o único partido da oposição a poder fazê-lo pois é necessária a assinatura de pelo menos 46 deputados.