Presidente da assembleia geral da Liga renuncia ao cargo após suspeita de tráfico de seres humanos

O atual presidente da assembleia geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou a sua renuncia ao cargo, na sequência das acusações de tráfico de seres humanos.

"No decurso da reunião de urgência convocada pelo presidente da LPFP, Pedro Proença, com os presidentes dos três órgãos sociais da instituição -- Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal -, o Dr. Mário Costa informou da decisão de renunciar ao cargo de presidente da mesa da assembleia geral da Liga Portugal", lê-se no comunicado da Liga.

"Mais se informa que serão, agora, desencadeados os procedimentos estatutariamente previstos para garantir a normal gestão e a estabilidade do funcionamento da Instituição", acrescenta o organismo.

Em causa está a investigação do SEF que visa Mário Costa e academia de futebol à qual está ligado, em Riba D'Ave, por suspeitas de tráfico de seres humanos.

Na sequência da investigação, a Procuradoria-Geral Regional do Porto confirmou que foram retirados 33 menores da academia de futebol e que vários adultos foram encaminhados para unidades de abrigo.

No total, foram identificados 114 futebolistas, oriundos da América de Sul, África e Ásia em situação irregular no país.