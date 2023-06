Seleção. Rúben Dias defende Fernando Santos após declarações de Rafael Leão

Rúben Dias defendeu, esta quarta-feira, o antigo selecionador Fernando Santos, sublinhando a conquista de um Europeu e de uma Liga das Nações ao seu comando.

“Fernando Santos deu-nos a liberdade suficiente para conquistar uma Liga das Nações e um Europeu. Cada um tem a sua maneira de pensar. A nós jogadores cabe-nos ser fiéis às ideias de cada um que aqui está. Assim faremos com o novo selecionador, como no passado fizemos com Fernando Santos", afirmou Rúben Dias, na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, pouco antes de um treino da seleção que defronta a Bósnia-Herzegovina no sábado, num jogo para o apuramento para o Euro2024.

As declarações do jogador do Manchester City foram feitas um dia depois de Rafael Leão ter dito que o atual selecionador Roberto Martínez "dá mais liberdade aos jogadores para expressarem o seu futebol" do que Fernando Santos.

Questionado sobre as razões da renúncia de João Mário, Rúben Dias disse que “cada um sabe da sua vida” e que o jogador do Benfica “deu muito a esta seleção”.

“Ninguém saberá melhor do que o João Mário para ter tomado esta decisão. Isso deve ser perguntado a ele e não a mim. Como jogador e amigo, respeito a decisão", sublinhou.