Apreendidas três toneladas de pescado em Sines, Matosinhos e na Nazaré

A Unidade de Controlo Costeiro, nos dias 12 e 13 de junho, apreendeu cerca de três toneladas de pescado, nos Portos de Pesca de Sines, Nazaré e Matosinhos.

No âmbito de uma ação de fiscalização, no dia 12 de junho, no Porto de Pesca de Sines, os militares da GNR apreenderam 1 484 quilos de sardinha, porque concluiu-se que tinha sido ultrapassada a cota diária de pesca permitida para aquela espécie, por embarcação.

Numa segunda situação, desta vez na Nazaré no mesmo dia, os militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré fiscalizaram uma viatura que transportava 320 quilos de pescada branca subdimensionada, ou seja, este pescado não cumpria com as medidas regulamentares de venda, resultando assim na sua apreensão.

Por último, no dia 13 de junho, na sequência de diversas ações fiscalização, no porto de pesca de Matosinhos, os militares do Subdestcamento de Matosinhos detetaram três ”dornas” com sardinha, sem que a sua propriedade tivesse sido reclamada, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de rastreabilidade e apreendidos 950 quilos de sardinha.

A maior parte do pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higieno-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.