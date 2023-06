PJ deteve homem que ateou fogo à sua habitação após agredir ex-companheira

A Polícia Judiciária, deteve fora de flagrante delito, o presumível autor de crime de incêndio em edifício habitacional, violência doméstica e dano com violência, factos ocorridos no passado dia 11 de junho, numa freguesia do concelho de Barcelos.

O suspeito, de 32 anos, residente no concelho, “atuando num quadro de grande instabilidade emocional, após ter agredido a ex-companheira e danificado o seu veículo automóvel, barricou-se na habitação onde reside e ateou fogo ao interior do quarto, provocando um incêndio”, explicou a PJ em comunicado.

Desta forma, provocou a destruição de um veículo e consideráveis danos na estrutura do edifício, que ficou parcialmente inutilizado.

O incêndio, detetado precocemente por populares, foi combatido pela Corporação dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, evitando a sua propagação ao restante edificado e respetivos bens.

O arguido foi detido, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.