Homem com deficiência sodomizado com ferro quente por ter roubado um pão

Um sexagenário com uma deficiência mental encontra-se internado nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes, em "estado grave", após ter sido alvo de uma agressão violenta, há quase duas semanas. ". O incidente terá decorrido em Paço da Comenda, Tomar, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi sodomizada com um ferro quente depois de ter furtado um pão de uma padaria.

Fonte hospitalar explica que devido às agressões, o homem "correu risco de vida, pois ficou sem reto e o ânus teve de ser reconstruído" numa cirurgia.

A vítima já saiu do coma, mas o seu estado de saúde continua a inspirar cuidados e "vai ficar com sequelas para o resto da vida". Além de ter sido sodomizada, a vítima ficou com lesões graves na zona entre os joelhos e a cintura.

O homem, com défice cognitivo e transtornos psiquiátricos, terá ainda uma compulsão alimentar que o leva a furtar pão com frequência