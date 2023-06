Processo histórico de alterações climáticas iniciado por jovens começa no Montana

O primeiro processo ligado às alterações climáticas nos Estados Unidos teve início, esta segunda-feira, no Montana.

Este processo, designado Held v. Montana, foi iniciado depois de uma dezena de jovens terem processado este Estado, acusando-o de infringir o seu direito constitucional a um "ambiente limpo e são".

O caso está a ser seguido com grande atenção porque o seu resultado pode apoiar outros processos em curso nos EUA, que visam simultaneamente a indústria fóssil e as autoridades.

Os 16 queixosos, com idades entre cinco e 22 anos, afirmam que os "efeitos perigosos das energias fósseis e da crise climática" lhes são prejudiciais, com as crianças "particularmente vulneráveis" a esses efeitos, que não param de piorar.

A queixosa principal, Rikki Held, cuja família possui um rancho no Montana, realizou um testemunho emocional onde contou como o seu modo de vida e subsistência tinha sido diretamente afetado pelos fogos florestal, as temperaturas extremas e a seca que afetam cada vez mais este Estado conhecido pelas suas paisagens selvagens e verdejantes.