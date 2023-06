Mbappé não exerce cláusula de renovação com o PSG

Kylian Mbappé decidiu não exercer a cláusula unilateral com o Paris Saint-Germain, que lhe permitia estender até 2025 o contrato que tem com o clube, a notícia está a ser avançada pelo diário francês L’Équipe.

Desta forma, o jogador só ficará ligado aos franceses por mais uma temporada, até 2024, o que significa que a estrela poderá deixar o PSG no próximo verão, a custo zero, se não for vendido já neste mercado de verão.

O jornalista Fabrizio Romano revela que Mbappé sair a custo zero não entra nos planos do PSG, que tem duas opções, ou transfere o avançado ou tenta outra renovação.