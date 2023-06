Caso dos emails: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados com penas suspensas

Francisco J.Marques, Diretor de Comunicação do FC Porto, foi condenado esta segunda-feira, a um ano e dez meses de prisão com pensa suspensa, no âmbito do processo dos emails do Benfica.

Foi punido a 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva.

Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi condenado a nove meses de prisão, também com pena suspensa, por violação de correspondência ou telecomunicações.

Júlio Magalhães, antigo diretor-geral do Porto Canal, foi absolvido.

Os arguidos terão ainda de pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.

Em causa estava a divulgação, entre 2017 e 2018, no Porto Canal, de vários emails extraídos do sistema informático do Benfica.