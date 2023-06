Detido "correio de droga" no aeroporto do Porto

A Polícia Judiciária, deteve, em flagrante delito, um homem de 30 anos, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, “depois do suspeito ter sido intercetado na posse de mais de 4 Kg de cocaína”, explicou a PJ em comunicado.

A droga vinha dissimulada na bagagem que o suspeito trazia consigo e “seria suficiente para a produção de milhares de doses individuais”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.