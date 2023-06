Marcelo reuniu-se com o Conselho da Diáspora

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se, na noite de domingo, com o Conselho da Diáspora Portuguesa no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, acompanhada de fotografias do encontro que aconteceu através de uma video-chamada, lê-se que "estiveram presentes uma centena de conselheiros, a partir de 27 países, em quatro continentes".

O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma associação privada sem fins lucrativos, formada em dezembro de 2012, com o alto patrocínio do anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

O objetivo desta organização é institucionalizar uma rede de contactos entre portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro, com posições de destaque.