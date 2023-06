Dois portugueses na equipa desta temporada da Liga dos Campeões

Foi divulgado este domingo, o onze da Liga dos Campeões 2022/2023 selecionado pelo painel de observadores técnicos da UEFA.

Na lista estão sete jogadores do Manchester City, vencedor da competição, com destaque para os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias.

O Inter de Milão também está representado com Dimarco e Bastoni , enquanto que Courtouis e Vinícius Júnior, do Real Madrid, completam o onze, sendo os únicos jogadores que não estiveram na final.

