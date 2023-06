Jovem de 20 anos morre num despiste em Braga

Um despiste na madrugada deste domingo, na Vila da Falperra, em Braga fez um morto, um jovem de 20 anos, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pela 1h59 e quando os Bombeiros Sapadores de Braga chegaram ao local, o condutor teve de ser desencarcerado. A jovem que também seguia na viatura conseguiu sair sozinha e teve apenas ferimentos ligeiros.

O carro despistou-se no cimo da Avenida do Santuário, no Monte do Sameiro, e embateu contra duas árvores.

"Chamamos logo a equipa médica do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado pouco depois", disse o comandante das operações de socorro, Francisco Braga, subchefe de primeira classe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, ao JN.

No local esteve a GNR do Sameiro e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga.

O corpo foi transportado pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga.