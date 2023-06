"Facilitar a vida ao PM é continuar a fazer um bom trabalho", diz Galamba sobre apupos

O ministro das Infraestruturas foi vaiado no Peso da Régua, este sábado de manhã, à chegada às comemorações do 10 de Junho.

"Ganha vergonha", "Vai embora" e "Vai trabalhar", foram algumas das palavras gritadas pelos populares, que além dos insultos também assobiaram João Galamba.

No final da cerimónia, confrontado com a receção de que foi alvo, o ministro respondeu, à RTP, que se sentia “confiante” no seu trabalho e que estava “muito contente” por ter trazido a eletrificação da linha do Douro e rejeitou possibilidade de voltar a apresentar a demissão.

"Facilitar a vida ao primeiro-ministro é continuar a fazer um bom trabalho que é o que eu tenciono continuar a fazer”, concluiu.