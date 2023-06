França. Vítimas do ataque em parque infantil em Annecy estão fora de perigo de vida

Os seis feridos no ataque com faca num parque infantil em Annecy, em França, já não se encontram em risco de vida.

Duas das quatro crianças esfaqueadas ficaram com ferimentos mais graves e o seu prognóstico era reservado, mas, segundo a Reuters, o seu estado melhorou e estão, atualmente fora de perigo.

O autor do ataque, um homem sírio de 31 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio e resistência à detenção com uma arma, informou a procuradora Lise Bonnet-Mathis.



O homem, a quem tinha sido recusado o pedido de asilo uns dias antes do ataque, tem-se mantido em silêncio desde que está sob custódia policial.



"Atualmente, é prematuro avaliar as suas motivações", sublinhou a procuradora.