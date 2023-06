Estado arrecada 30,8 milhões de euros em multas nos primeiros quatro meses

Segundo a mais recente síntese de execução orçamental divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Estado português arrecadou 30,8 milhões de euros em multas de trânsito nos primeiros 4 meses do ano, um aumento de 26% face ao período homólogo de 2022.

Segundo as previsões do Governo no Orçamento de Estado para 2023, espera-se alcançar o valor de 135,8 milhões de euros, o maior dos últimos cinco anos.