10 de Junho. Marcelo e Costa recebidos com aplausos nas comemorações do Dia de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, foram recebidos com aplausos dos populares, este sábado, à chegada às cerimónias do Dia de Portugal, no Peso da Régua.

O primeiro-ministro chegou acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, minutos depois de o ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foi vaiado e assobiado.