Liga quer baixar preço dos bilhetes

Pedro Proença iniciou o terceiro e último mandato à frente da Liga Portugal anunciando importantes novidades que, a concretizarem-se, são música para os ouvidos dos adeptos. Na tomada de posse para o quadriénio 2023-2027, o presidente da liga colocou ênfase nos adeptos, que considerou serem «o eixo central do espetáculo e a alma do futebol profissional». A principal iniciativa é baixar substancialmente o valor máximo do preço dos bilhetes, que pode atingir os 50 %; cabe agora aos clubes aprovar, em assembleia geral, a intenção da liga. Atualmente o preço máximo de um bilhete para os jogos da primeira liga é de 75 euros.

Outra medida já aprovada pelos clubes é que nenhum jogo começará após as 20h45 nos dias de semana. «Uma das nossas metas é promover o regresso das famílias aos estádios. Não vamos abdicar desse objetivo. Vamos continuar a trabalhar para que isso seja uma realidade já na próxima época», afirmou Pedro Proença. No plano de trabalhos da liga está igualmente a valorização e a capacitação dos agentes desportivos e das competições profissionais de futebol, a diminuição dos custos do futebol profissional, a internacionalização da marca Liga Portugal, a centralização dos direitos audiovisuais prevista para entrar em vigor a partir de 2028.

Para o presidente da liga, «é fundamental para a sustentabilidade do futebol português que recuperemos o sexto lugar no ranking europeu». E garantiu que tudo vai fazer para que haja «um enquadramento fiscal mais justo e competitivo para os clubes». «Só assim podemos competir em plano de igualdade com os nossos concorrentes», concluiu.