Detido homem por tráfico de droga em Ferreira do Zêzere

Um homem, de 18 anos, foi detido pelo Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere, no dia 7 de junho, por tráfico de droga, no concelho de Ferreira do Zêzere.

“No seguimento de uma ação de patrulhamento direcionada para a prevenção e combate à criminalidade, os militares da Guarda abordaram uma viatura a circular num local ermo, tendo procedido à sua fiscalização. Ao abordar o condutor e o passageiro, os militares detetaram um forte odor a produto estupefaciente e verificaram que o condutor demonstrava algum nervosismo”, diz a GNR, em comunicado.

No seguimento da ação foram efetuadas revistas pessoais de segurança e uma busca ao veículo, que culminou na apreensão de 27 doses de haxixe e na detenção do condutor.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.