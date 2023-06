Greve de funcionária judicial suspende audição de Eduardo Cabrita

A audição de Eduardo Cabrita, foi esta sexta-feira, interrompida devido à greve da funcionária juficial que estava a acompanhaar o processo.

O ex-ministro começou a ser ouvido pelas 15h30 pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Évora.

"As diligências, quer das testemunhas que há para inquirir, quer da conclusão do dr. Eduardo Cabrita vão ser reagendadas", assim como o debate instrutório, que estava marcado para o dia 30 de junho, disse o advogado do ex-ministro, em declarações aos jornalistas no tribunal.

Recorde-se que o Eduardo Cabrita e o seu então chefe de segurança, Nuno Dias, estão a ser interrogados como arguidos, no Tribunal de Évora, na instrução do processo do atropelamento mortal na A6.