Greta Thunberg vai deixar de fazer greve escolar

Greta Thunberg anunciou, esta sexta-feira, que as greves escolares “Sextas-feiras pelo Futuro” irão terminar.

"Terminei o secundário, o que significa que não poderei mais fazer a greve escolar pelo clima. Esta é minha última greve escolar", disse a sueca, de 20 anos, através do Twitter.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

