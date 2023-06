Banco de Portugal alerta para duas entidades sem autorização para exercer atividades de crédito

O Banco de Portugal (BdP) publicou, esta sexta-feira, dois alertas acerca de duas entidades que não têm autorização para exercer atividades financeiras, como a concessão de crédito.

Em causa estão a "Maria Braga -- Financiamento" e a entidade que atua no portal https://www.schelhammercapitalag.com/.

Qualquer uma destas entidades "não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito", alerta o supervisor bancário.

O BdP adianta também que tem tido conhecimento de esquemas fraudulentos de uso indevido dos nomes de entidades autorizadas.

Aproveita ainda para sublinhar que as atividades de concessão de crédito e as atividades de intermediação e de consultoria relativamente a contratos de crédito "estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las", cuja lista pode ser consultada no site.