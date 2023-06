Mau Tempo. Proteção Civil registou dezenas de ocorrências durante a madrugada

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 08h00 desta sexta-feira 48 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Quase metade das ocorrências ocorreram no Norte, no Porto, 13, e em Braga, sete, segundo Elísio Pereira, da ANEPC, em declarações à agência Lusa.

"O resto foi repartido por vários distritos. Foram sobretudo inundações e quedas de árvores. A noite foi mais calma, tendo o pico das ocorrências sido registado no final da tarde de quinta-feira e início da noite", adiantou.

As ocorrências foram sobretudo quedas de árvores, inundações, limpezas de via e quedas de estruturas, devido a situações de chuva e de vento fortes.