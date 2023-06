A Necessidade do Jogo, na Vida do Homem

O Desporto exige uma “Filosofia de Vida”, diferente da habitual, em qualquer cidadão, por que há uma obrigação de nos mantermos nas melhores condições para ajudar terceiros, não para obter marcas ou bater recordes, isso é no Desporto Profissional, que é trabalho, não é Desporto. Essa diferença de mentalidade ainda não foi compreendida pelas Entidades Oficiais, que tratam tudo por igual, embora só liguem ao Desporto Profissional, por que esse dá dinheiro e cargos.

Um praticante amador de Desporto tenta viver com virtudes, aperfeiçoar-se, odeia a batota, respeita o adversário, ganha com humildade e perde com altivez, por que se bateu, com dignidade e em consciência fez tudo para ganhar. Desde a teoria da energia em excesso (Shiller), à teoria do relaxamento (Guil Patrick), necessidade de movimentar as grandes massas musculares, por que, com o progresso, o Homem só utiliza as pequenas massas musculares, as máquinas fazem o resto. Com Roger Callois, com jogos de agon (competição), azar, mímica, e de vertigem, com Carl Gross o instinto na luta a brincar, a teoria do crescimento fisiológico, (tendências), teoria da catarse (expurgação), Carl Gross e Claparéde e, por fim, da própria expressão pela necessidade de uma vida activa. Mas por que razão um indivíduo escolhe determinado Desporto?:

a) Pela sua estrutura anatomo-fisiológica,

b) Pela aptidão física do organismo,

c) Pelas suas tendências psicológicas.

Também pelo desejo de novas experiências, segurança, como resposta a desafios, e reconhecimento, participação e até por razões estéticas.

O jogo é um meio de exteriorização do carácter (marca). Instruir não é educar, a Escola forma intelectuais, com Saber, mas pode não formar Homens, ora o Desporto ajuda a formar o carácter conferindo-lhe essa característica. A Educação, através do Desporto, é mais completa, por que o Homem é um todo uno e indivisível (Gestaltismo), não é feito de partes. Através deste Desporto o Homem diferencia-se do animal, falta-lhe a sua integração social, sem conflitos, já que o prepara para aceitar as “regras do jogo” social com partilha do espírito de responsabilidade, o que é essencial quando integrado nas Forças Armadas de um país.

A Fé, o respeito e o temor a Deus, também fazem parte da vida de um Desportista, quando ele atinge um nível superior, com exercícios de alto risco pondo em risco a própria vida, mas fá-lo porque acredita nele próprio e na Fé que o protege. Quando na Escola do Estado um aluno é sujeito a uma verdadeira disciplina de Motricidade Humana, com prática pedagógica por parte do Docente, Professor Licenciado com pedagógicas, poderá dizer que essa Educação tende para ser integral, pena é que o Ministério da Educação descure completamente, a Inspecção Pedagógica desta Disciplina, no Secundário, e que ela não exista praticamente nos curricula do Ensino Superior, de molde a conferir civismo aos alunos da Escola Oficial e não só. É triste hoje, ver a Juventude a atravessar uma rua numa passadeira para peões, passar com sinal encarnado para os peões e com o sinal verde para carros. Passam ainda montados em trotinetes e bicicletas e sempre prontos a proferir palavrões aos mais velhos que os tentam educar. E a polícia onde está?. Dizem que sentados numa esquadra de Polícia. Até quando?...

Sociólogo