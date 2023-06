Lisboa. PSP deteve 33 pessoas por violência doméstica nos primeiros cinco meses do ano

Durante os primeiros cincos meses do ano, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 33 pessoas pelo crime de violência doméstica.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a força de segurança conta que os detidos estão 32 homens, com idades compreendidas entre os 19 e 85 anos, e uma mulher, de 33 anos.

Depois de terem sido sujeitos a primeiro interrogatório judicial, todos foram sujeitos às seguintes medidas de coação: dois ficaram em prisão preventiva; 26 em situação de afastamento e proibição de contactos com as vítimas; três com apresentações periódicas perante autoridade policial; e dois sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

"Estas detenções surgem como resultado de diligências investigatórias urgentes nos inquéritos delegados na PSP, que culminou com a emissão célere de mandados de detenção por parte da Autoridade Judiciária", pode ler-se no mesmo comunicado.