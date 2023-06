Mau tempo: registadas 139 ocorrências até às 16h

Foram registadas, até as 16h00 desta quinta-feira, quase 140 (139) na sequência do mau tempo que se faz sentir em vários distritos do país pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado, enviado às redações, a ANEPC indica que foi no norte do país que se contabilizou mais ocorrências, “havendo ainda registos na Grande Lisboa e na península de Setúbal".

Foi no distrito do Porto que se "registou o maior volume de ocorrências: 23", que se traduzem em "inundações, limpezas de via, queda de estruturas, dois movimentos de massa e três salvamentos aquáticos".

De acordo com a fonte da ANEPC, estas ocorrências envolveram "569 operacionais e 199 meios terrestres".