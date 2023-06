Canadá: Portugal envia elementos da Proteção Civil

Portugal vai ajudar no combate aos incêndios florestais que estão a ocorrer no Canadá, com 100 a 120 agentes da Proteção Civil.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, disse que a equipa é constituída por elementos da estrutura nacional da Proteção Civil, da Força Especial da Proteção Civil, bombeiros, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) da GNR, INEM e sapadores florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF).

"A força está preparada para ser projetada. Estamos apenas a aguardar os termos em que o Canadá se propõe tratar do transporte aéreo. Mal esteja essa questão definida, esta força será enviada", disse o ministro da Administração Interna.

Recorde-se que o Canadá combatia, na terça-feira, mais de 400 incêndios ativos.