Papa Francisco cancela audiências até 18 de junho

As audiências do Papa Francisco foram canceladas até 18 de junho, devido a uma operação, comunicou o serviço de imprensa da Santa Sé.

O líder da Igreja Católica está a ser submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal, explicaram fontes do Vaticano.

De acordo com as mesmas fontes citadas pela agência de notícias italiana ANSA, a intervenção cirúrgica do Papa, com anestesia geral, é uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica.

No hospital Gemelli, em Roma, o Papa está a ser operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o tinha operado há dois anos.