OCDE revê crescimento português em alta

O crescimento real do produto interno bruto (PIB) português deverá atingir os 2,5% este ano e 1,5% no próximo. Estas são as mais recentes previsões destacadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no Economic Outlook, divulgado esta quarta-feira.

E justifica que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “deve aumentar significativamente o investimento público, embora haja riscos de atrasos na implementação”, acrescentando ainda que o “fortalecimento da procura externa vai apoiar as exportações, principalmente de serviços”.

A taxa de emprego permanecerá em valores “historicamente altos e os salários vão acelerar”. No entanto, a inflação global dos preços no consumidor de 5,7% este ano e 3,3% no próximo, “poderão reduzir o poder de compra e vão pesar no crescimento do consumo”.

Ainda no que diz respeito a Portugal, a OCDE diz que a implementação do PRR “está a apoiar o crescimento e as medidas de apoio renovadas em 2023 estão a ajudar a suavizar o choque inflacionário no poder de compra das famílias”.

E alerta que, enquanto a dívida pública caiu abaixo do nível de 2019, continua a ser a terceira mais alto da União Europeia. Assim, recomenda que “gastos mais eficientes e um quadro orçamental fortalecido são necessários para ajudar a enfrentar as crescentes pressões decorrentes do envelhecimento da população e das fortes necessidades de investimento”.

A organização prevê que o rácio da dívida pública na ótica de Maastricht se fixe nos 106,2% do PIB em 2023 e 102,9% em 2024.

Sobre as previsões da OCDE, o Governo diz que “os últimos anos têm mostrado que conseguimos sempre dar a volta. (...) Os números [económicos], até agora, estão a mostrar que temos tido a grande capacidade de ultrapassar sempre os desafios que temos enfrentado, naturalmente, com foco e mobilização de recursos, como temos feito”, disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, em declarações transmitidas pela RTP3.

No que diz respeito à zona Euro, a OCDE também atualizou as previsões: o crescimento é revisto em alta de 0,8% para 0,9% em 2023. Já a estimativa da inflação para a Zona Euro em 2023 é revista em baixa de 6,2% para 5,8%.

A nível global, a OCDE prevê uma expansão do PIB de 2,7% este ano e de 2,9% em 2024. E assinala que, após um crescimento global fraco em 2022, há sinais de melhora em 2023, ainda que considere que “a recuperação continua frágil”.