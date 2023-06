Jovem barrica-se em supermercado após agredir homem em Espinho

Um jovem de 19 anos barricou-se na tarde desta terça-feira no Pingo Doce, na rua 20, em Espinho, depois de ter agredido com uma faca um homem de 47 anos, junto à porta da escola Dr Manuel Gomes de Almeida, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi agredida, com o cabo da arma branca, no rosto, sofrendo assim um corte ligeiro provocado por uma das lentes dos óculos que usava no momento da agressão.

O suspeito, é conhecido por causar o pânico entre os alunos nas imediações da escola e terá também agredido um aluno, na semana passada.

Os pais do aluno apresentaram queixa na esquadra da PSP de Espinho e a mãe do menor abordou o suspeito, esta tarde junto à escola e, foi nessa altura que o jovem, na sequência de uma discussão, agrediu a vítima, pai de um outro aluno, que se encontrava no local.

Um outro homem, que tentou evitar a agressão, perseguiu o suspeito até este se barricar no supermercado que, manteve as portas fechadas até à chegada da patrulha da PSP.