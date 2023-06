Oficial: Karim Benzema é reforço do Al Ittihad

O Al Ittihad da Arábia Saudita, anunciou esta terça-feira, a contratação de Karim Benzema.

O francês é assim reforço da equipa de Nuno Espírito Santo, que venceu o campeonato saudita.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB