Vários Estabelecimentos e 17 carros alvos de vandalismo em Cascais

Na madrugada desta terça-feira, 17 carros estacionados foram vandalizados na Avenida Infante D.Henrique em Cascais, disse ao Correio da Manhã fonte da PSP.

Há ainda registo de vários estabelecimentos danificados na mesma avenida.

Um dos dois suspeitos apontados pelas vítimas já foi detido e identificado pelas autoridades, nas imediações. Trata-se de um homem de 29 anos.

O alerta foi dado pela 1h00 e os danos são vidros e espelhos retrovisores partidos.

O suspeito, que não foi apanhado em flagrante, foi libertado pelas 4h00 e as vítimas deverão agora avançar com as queixas.