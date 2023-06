Apoio às rendas chega a cerca de 186 mil famílias

Os agregados elegíveis para receber o subsídio mensal de apoio à renda, uma medida incluída no pacote Mais Habitação e que visa mitigar o impacto da subida de preços e da habitação no rendimento das famílias são cerca de 186 mil.

Os números foram avançados esta terça-feira pelo Ministério da Habitação que refere ainda que aos primeiros pagamentos feitos aos 34 937 beneficiários com rendimentos exclusivos da Segurança Social (correspondentes a 32 115 agregados) – vão juntar-se durante o mês de junho mais 169 367 beneficiários (correspondentes a 154 212 agregados).

E detalha também que “o valor médio mensal do apoio já efetuado foi de 86,72 euros, sendo que no caso das famílias agora indicadas o valor médio mensal é de 100 euros”.

A nota do ministério de Marina Gonçalves diz que “este apoio produz efeitos a partir de 1 janeiro de 2023, pelo que no primeiro pagamento são transferidos os valores retroativos aos meses de 2023 em que estejam preenchidos os requisitos de elegibilidade”.

As famílias vão então começar a ser notificadas pela Autoridade Tributária, com os dados que estiveram na origem do cálculo do apoio, sendo que para o receberem é obrigatório ter o IBAN atualizado quer na Autoridade Tributária, quer na Segurança Social Direta.

É preciso relembras que esta medida está integrada no pacote Mais Habitação, e que “o apoio à renda destina-se a apoiar as famílias com uma taxa de esforço com a renda superior a 35%, até ao limite máximo do sexto escalão de IRS (38.632€ de rendimento coletável anual) e com contratos de arrendamento ou subarrendamento para habitação permanente”, celebrados até 15 de março deste não.

O apoio, que tem um limite máximo de 200€ durante 5 anos, corresponde à diferença entre a taxa de esforço real e a taxa de esforço máxima de 35%. “É concedido mensalmente e de forma automática, sendo que ao fim de cada ano é reavaliada a situação de cada família beneficiária. Não existem tetos de renda por tipologia que limitem a atribuição deste apoio”, explica o Ministério da Habitação, acrescentando que é dado pelo IHRU, é pago através da Segurança Social, por transferência bancária, para o IBAN constante do sistema de informação de cada beneficiário.