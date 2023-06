Sintra. Lar de idosos alvo de buscas por suspeitas de maus tratos

Um lar de idosos em Sintra está a ser alvo de buscas, esta terça-feira, por suspeitas de maus tratos aos utentes,

A operação é presidida pelo Ministério Público e conta com a participação de elementos da GNR, revelou a Procuradoria-Geral da República no site.

"O processo teve origem em denúncia apresentada pela filha de uma utente, tendo a ocorrência de maus tratos sobre diversos utentes sido corroborada pelo depoimento de testemunhas que exerceram funções na instituição e que se terão mesmo demitido devido às situações que presenciaram", lê-se na nota.

Na operação, além de um magistrado do Ministério Público e de militares da GNR, estão também presentes oito médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, três elementos da Autoridade de Saúde e dois do Instituto da Segurança Social.