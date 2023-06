OCDE. Inflação abranda para 7,4% em abril

A inflação no conjunto dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, abrandou para 7,4% no mês de abril, um valor ligeiramente abaixo dos 7,7% registados no mês anterior.

Segundo a OCDE, entre março e abril, a inflação caiu em 27 dos 38 países que fazem parte da organização. “No entanto, ultrapassou os 10% em 10 países e os 20% na Hungria e na Turquia”.

A inflação dos alimentos e energia na OCDE “continuou a desacelerar significativamente”. A inflação de alimentos caiu para 12,1%, face aos 14% em março, com quedas em 33 países da OCDE e manteve-se acima de 10% em 30 países. A inflação de energia caiu para 0,7% entre março e abril, após uma queda acentuada de 11,9% para 1,3% entre fevereiro e março.

A inflação da OCDE tirando os alimentos e energia permaneceu “amplamente estável, mas elevada”, em 7,1% em abril (7,2% em março).

“A inflação menos alimentos e energia chegou a subir em 13 países da OCDE, impulsionada principalmente pela inflação de serviços, que representa cerca de dois terços da inflação menos alimentos e energia. A inflação de serviços, estimada a partir de informações disponíveis para 33 países da OCDE, moderou ligeiramente de 6,2% em março para 6,0% em abril em média, mas aumentou em cerca de metade desses 33 países”, detalha a OCDE.

Na zona euro, a inflação homóloga, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), aumentou ligeiramente para 7% em abril, face a 6,9% em março. E acrescenta que “o aumento da inflação de energia mais do que compensou a queda da inflação de alimentos e a leve queda do núcleo da inflação”, lembrando que a estimativa rápida do Eurostat para maio aponta para uma queda da inflação homóloga na zona euro, para 6,1%, estimando-se que o núcleo da inflação tenha diminuído enquanto os preços da energia tenham caído homólogos em maio.