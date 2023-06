Parlamento. Pedro Nuno Santos, João Leão e Mendonça Mendes ouvidos hoje

Os ex-ministros Pedro Nuno Santos, Infraestruturas, e João Leão, Finanças, e o atua secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro são ouvidos esta terça-feira no Parlamento.

A audição de Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação começa às 10h30. O antigo ministro, que deixou o cargo na sequência da polémica com a indemnização de Alexandra Reis, falará sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023.

Às 15h, será ouvido o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que será questionado sobre a sua intervenção na atuação do SIS para recuperar o computador levado pelo ex-adjunto do ministro João Galamba.

Já João Leão será ouvido às 17h, na comissão de inquérito à TAP.