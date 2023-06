As anedotas da política não devem servir para ocultar a realidade

Há já muitos anos, ainda na ditadura, contaram-me uma anedota, que factos recentes e a polémica por eles gerada me recordaram.

Dizia, assim, a estória: numa noite de verão, andava um conhecido industrial português a passear na Avenida da Liberdade quando, subitamente, sentiu uma irreprimível vontade de urinar. Procurou uma árvore que o escondesse e concretizou a sua necessidade. Porém, para azar seu, ía um cívico a passar, viu o que sucedeu e decidiu interpelá-lo.

«Com que então a urinar na rua!? Sabe que é proibido e que vou ter de o multar? Diga-me o seu nome, por favor?»

«Boa noite, senhor guarda, chamo-me X.»

«Chama-se X, como o outro, ou é mesmo o conhecido industrial, senhor X?» - Indagou então o guarda.

«Sim, sou esse mesmo» - respondeu o industrial.

«Porque não disse antes? Escusava de ter começado a escrever o auto?» - atalhou, já enervado, o guarda.

«Não se preocupe, levante lá o auto, como é seu dever, que eu pago a multa» - Respondeu o senhor X.

«Desculpe, mas não passo» - retorquiu o guarda - «Sabe Senhor X, se o fizer, tenho de dar conta do auto ao meu superior e ele vai ler e vai perguntar: quem foi a besta do guarda que multou o Senhor X?»

«E, depois, sabe, vira para a direita, vira para a esquerda e quem, afinal, urinou na árvore da Avenida fui eu e não senhor, está a aperceber?» - concluiu, sensato, o guarda.

Muito do que se passa atualmente no nosso país, entre comissões de inquérito, e massacrantes e sempre oportunas reportagens e comentários televisivos, pode, de facto, resumir-se nesta anedota.

Quem, afinal, urinou na via pública, não foi na realidade quem o fez, mas, como insinuam os tudólogos e comentadores de serviço às TVs, fomos todos nós, os cidadãos comuns.

No momento atual, de acordo com o que dizem e repetem comentadores, analistas, repórteres e aqueles que, de facto, os inspiram, somos nós, os cidadãos, os culpados das faltas cometidas por todos os senhores X que existiram e seguem existindo no nosso país.

Foi isso, também, que o experiente guarda da anedota logo intuiu.

E, sim, somos culpados - à parte a questão das necessidades fisiológicas em que, queiramos ou não, todos nos igualamos - na medida em que consentimos que continuem a existir cidadãos com o especial estatuto do senhor X.

Na verdade, os senhores X dificilmente podiam, então, como dificilmente podem ainda hoje, ser responsabilizados pelas consequências dos atos ilegítimos que praticaram: pelo menos, no plano da realidade não anedótica das decisões que efetivamente contam, no âmbito das suas competências.

São elas, todavia, que – mais ou menos anedoticamente - condicionam a vida da maioria dos cidadãos.

Independentemente dos incontestáveis sucessos económico-financeiros alcançados recentemente, muitos – demasiados – cidadãos continuam, ainda, a não poder desfrutar, para si e para os seus, de uma vida decente.

A vida decente a que me refiro diz respeito à possibilidade de verem respeitados e materializados os direitos que a Constituição consagra e qualifica como fundamentais e não à possibilidade de apenas sobreviverem, alimentados que sejam pelos contributos excecionais que o Estado, de vez em quando, atribui e os cabazes que os bancos alimentares concedem com mais regularidade.

A vida decente significa, pois, uma posição de igualdade verdadeira, na participação justa de todos nos sucessos obtidos pela economia - de que, não esqueçamos, os cidadãos são os obreiros - e não, apenas, no plano da vida nua que, de imediato, remete para uma igualdade resultante apenas das inultrapassáveis necessidades fisiológicas que todos temos.

Para que a discussão política dos destinos do país seja levada a sério por todos é, pois, fundamental remeter para o campo das verdadeiras anedotas as mais fúteis discussões que se desenvolvem em torno dos comportamentos mais ou menos risíveis com que pretendem entreter os cidadãos, impedindo-os, assim, de discutir a realidade do país e as possibilidades que sempre existem de a mudar para melhor, de modo a todos beneficiar.

E, note-se, o país e a sua economia só têm sentido real, se tais conceitos se referirem à vida de todos e cada um dos seus cidadãos.

Não existe Portugal sem os portugueses e, se estes não progridem economicamente, não se pode dizer que o país progrediu; progrediram apenas, porventura, os senhores que detêm, hoje, o estatuto de senhores X.

Portugal só existe na pessoa dos seus cidadãos e na participação de todos eles nas vantagens que o país alcança através do seu trabalho; isto é, quem trabalha não deve necessitar de esmolas para viver decentemente.

Uma vida decente implica, pois, a realização de direitos constitucionais e a possibilidade de, por essa via, projetar a própria vida e a da família, expressão que, hoje, tantos gostam de invocar no discurso político para, precisamente, evitarem responder pela (não) realização dos direitos individuais que a Constituição consagra.

É já tempo de assumirmos, portanto, que as anedóticas faltas de uns – e, principalmente, as dos senhores X – não são para endossar levianamente àquela maioria de cidadãos que, quotidianamente, contribuem, na medida das suas possibilidades, para a existência deste país como uma realidade política e cultural autónoma e já com IX séculos de História.

Os êxitos do país são - e só podem ser - assim, o êxito dos portugueses e devem ser eles, todos eles, a recolher, por isso, os seus proveitos.

Os cidadãos portugueses merecem, por isso, antes do mais, que lhes seja permitido viver uma vida decente.

O lugar das anedotas é nos programas de humor e, felizmente, temo-los bons.