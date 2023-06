Ryan Gosling é velho demais? "Há muitos outros Kens para brincar"

O novo filme da 'Barbie' chega às salas de cinema no dia 20 de julho com Margot Robbie no papel da icónica boneca e Ryan Gosling a dar vida ao boneco Ken, mas parece que a escolha do ator tem dado polémica.

Atualmente com 42 anos, muitos afirmaram, através das redes sociais, que o ator está velho para interpretar a personagem.

"Diria, sabem, que se as pessoas não querem brincar com o meu Ken, há muitos outros Kens para brincar", disse o ator, em tom sarcástico, à revista GQ, acrescentando que, “de repente, é como se estivéssemos muito importados com o Ken", atirou.

Discordando com a opinião de muitos, o ator sente-se um bom “representante” do Ken, disse ainda à revista.