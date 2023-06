Portimão. Dois homens detidos por roubarem e agredirem cidadão

Dois homens, de 21 e 31 anos, foram detidos na sexta-feira passada, por terem alegadamente agredido e roubado uma pessoa, em Portimão.

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a PSP informa que os dois homens terão agredido fisicamente a vítima e ameaçado com uma faca, antes de lhe roubarem a carteira, e tentaram levantar dinheiro em caixas multibanco com recurso aos cartões do cidadão.

A nota adianta que foram recolhidas imagens de um sistema de videovigilância, na zona da praia da Rocha, que permitiram a identificação e detenção dos dois suspeitos, no dia seguinte, fora de flagrante delito.

Os dois homens foram presentes a 1.º interrogatório judicial e terão de se apresentar periodicamente numa esquadra da PSP até ao julgamento.