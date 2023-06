CP. Greve parcial de um mês dos revisores começa hoje

Começa esta segunda-feira mais uma greve de um mês na CP, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelo sindicato SFRCI, para o período compreendido entre as 00:00 do dia 5 de junho e as 23:59 do dia 5 de julho de 2023, preveem-se perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 4 de junho e a 6 de julho", avisou a operadora, no seu site.

Os serviços mínimos estão fixados, de acordo com o Conselho Económico e Social (CES), no caso dos "serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações, bem como os serviços de emergência que, em caso de força maior, reclamem a utilização dos meios disponibilizados pela CP", assim como nos comboios de socorro e na garantia de que "todas as composições que tenham iniciado a sua marcha deverão ser conduzidas ao seu destino e ser devidamente estacionadas em condições de segurança da própria composição e da eventual circulação".

O representante do sindicato salientou que "se trata de uma greve parcial, não excedendo, em regra, mais de duas horas por dia, pelo que não se justificaria decretar serviços mínimos".