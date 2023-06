Dnipro. Criança de 2 anos morta em ataque russo

Um novo ataque levado a cabo pelas tropas russas, na cidade de Kiev e Dnipro, matou, nesta madrugada, uma criança de dois anos e 22 pessoas ficaram feridas.

"Mais uma vez, a Rússia demonstrou ser um Estado terrorista", disse o Presidente ucraniano Volodomir Zelensky.

De acordo com as autoridades ucranianas, citadas pela imprensa internacional, o corpo da menina foi encontrado por equipas de salvamento perto de uma casa em ruínas, no distrito de Pidhorodnenska, em Dnipro.

O ataque atingiu dois edifícios numa zona residencial de Dnipro, assim como dez casas, uma loja e ainda uma conduta de gás.