Mau tempo: IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo

A previsão de chuva e trovoada fez com que sete distritos do continente ficassem, este domingo, sob aviso amarelo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

São eles Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu.

Para hoje, o IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, "por vezes fortes e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento" e trovoadas frequentes e dispersas.

Por sua vez, e as regiões montanhosas e a costa sul da Madeira vão estar sob aviso laranja devido à precipitação, entre as 12h00 e as 15h00 de segunda-feira, que poderá se agravar entre as 15h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira.