João Mário explica renúncia à seleção de Portugal

João Mário, jogador do Benfica, deu uma entrevista onde abordou a renúncia à seleção nacional aos 30 anos.

“A questão física pesou também muito. Queria dedicar-me cada vez mais ao meu clube, onde me sinto cada vez mais valorizado. Depois houve situações menos positivas este ano a nível de seleção, especialmente no último estágio, no qual chegava ao meu ponto máximo de carreira, de concretização, pois era o melhor marcador do nosso campeonato, com uma confiança no máximo em mim. Portugal tem uma seleção tão forte que obviamente todos os treinadores podem ter cada opção, e olhando à minha concorrência na seleção era mesmo muito forte, e nessa altura acho que tens de ser sincero contigo mesmo”, disse o jogador.

O médio das águias revelou que o ponto de rutura está relacionado com o estágio de março da seleção das quinas.

“Quando estás no teu ponto máximo de carreira, vais à seleção de Portugal, que joga com o Liechtenstein, e tu jogas um minuto…Tenho sempre uma máxima de seleção que passa por aquilo que tu fazes no clube, até porque estávamos no início de uma nova etapa. Se tu, no teu ponto máximo de carreira, não dá para mais, tens de ser humilde e reconhecer”, sublinhou o jogador

João Mário entrou ao minuto 89 no jogo de Portugal com o Liechtenstein e não foi utilizado no encontro com o Luxemburgo.